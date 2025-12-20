Охваченную огнем московскую квартиру на 15-м этаже показали на видео Квартира полыхает на 15-м этаже дома на востоке Москвы

Пожар охватил квартиру на 15-м этаже дома на Первомайской улице на востоке Москвы. На месте работают экстренные службы. На кадрах видно, как огонь полыхает с балкона и соседней комнаты. Черный дым поднимается высоко в небо, окутывая соседние высотки.

На Первомайской улице произошло возгорание в квартире на 15-м этаже многоэтажного жилого здания. Люди самостоятельно покидают помещения. На месте пожарно-спасательные подразделения, — сообщили в МЧС Москвы.

До этого уличный артист в Санкт-Петербурге получил серьезные ожоги во время выступления с огнем. Пьяная зрительница подошла к сцене и пнула канистру с керосином. Это произошло в тот момент, когда артист выступал с горящими факелами. Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло. Общая площадь поражения тела мужчины составила около 50%.

Тем временем появилась информация, что число жертв в результате пожара в Гонконге 26 ноября возросло до 161 после проведения ДНК-тестов обнаруженных останков. Полиция не исключает, что количество погибших может еще увеличиться.