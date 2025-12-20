Новый год-2026
20 декабря 2025 в 10:09

Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя

Уличный артист получил 50% ожогов во время фаер-шоу в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уличный артист в Санкт-Петербурге получил серьезные ожоги во время выступления с огнем, пишет Telegram-канал Baza. Общая площадь поражения тела составила около 50%. Сам инцидент произошел на Большой Морской улице.

Пьяная зрительница подошла к сцене и пнула канистру с керосином. Это произошло в тот момент, когда артист выступал с горящими факелами. Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло. В результате загорелась одежда 27-летнего артиста, а огонь быстро охватил его тело. Очевидцы происшествия пытались оказать пострадавшему помощь до прибытия медиков.

Артиста в экстренном порядке госпитализировали. Врачи зафиксировали ожоги на его лице, руках, ногах и груди. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении ожогового центра. Подозреваемую зрительницу задержали прямо на месте происшествия и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее на территории московского машиностроительного завода «Кристалл» произошло возгорание алюминиевой стружки. По предварительным данным, в результате инцидента ожоги получили два человека. Пострадавшими являются сотрудник предприятия и один из пожарных. Источник уточнял, что емкость с металлической стружкой, в которой началось возгорание, расположена на открытой площадке, а не в здании.

