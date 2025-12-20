Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя Уличный артист получил 50% ожогов во время фаер-шоу в Петербурге

Уличный артист в Санкт-Петербурге получил серьезные ожоги во время выступления с огнем, пишет Telegram-канал Baza. Общая площадь поражения тела составила около 50%. Сам инцидент произошел на Большой Морской улице.

Пьяная зрительница подошла к сцене и пнула канистру с керосином. Это произошло в тот момент, когда артист выступал с горящими факелами. Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло. В результате загорелась одежда 27-летнего артиста, а огонь быстро охватил его тело. Очевидцы происшествия пытались оказать пострадавшему помощь до прибытия медиков.

Артиста в экстренном порядке госпитализировали. Врачи зафиксировали ожоги на его лице, руках, ногах и груди. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении ожогового центра. Подозреваемую зрительницу задержали прямо на месте происшествия и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

