08 ноября 2025 в 16:28

Пожарному и сотруднику завода обожгло лица алюминиевой стружкой

В Москве работнику завода «Кристалл» обожгло лицо алюминиевой стружкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На территории машиностроительного завода «Кристалл» в Москве произошло возгорание алюминиевой стружки, сообщает 360. ru. По предварительной информации, два человека получили ожоги — сотрудник предприятия и пожарный.

Источник уточнил, что емкость с металлической стружкой, где произошло возгорание, расположена на открытой территории, а не в помещении. На место происхождения уже прибыли расчеты МЧС для ликвидации пожара.

Ранее глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт сообщил о возгорании на территории садоводческого товарищества «Ржевка-1». В результате инцидента погибли 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет. По его словам, полностью уничтожены двухэтажное здание, баня и пристройка, а также три машины.

Кроме того, стало известно о пожаре в городе Топки, в результате которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Информация о происшествии поступила 5 ноября. При тушении возгорания в квартире на улице Кузнецкой обнаружены тела детей двух и трех лет. Их мать скончалась позднее в больнице.

Москва
заводы
пожары
ожоги
