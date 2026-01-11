В Москве автобус взял на таран электробус Два автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

В Москве произошло столкнулись два пассажирских автобуса. Инцидент случился на Дмитровском шоссе 11 января, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, автобус маршрута № 591 совершил наезд на стоящий электробус. В результате удара пострадали лобовые стекла и фары, также получили повреждения кузова обоих транспортных средств. Есть ли в результате происшествия пострадавшие — неизвестно. Официальной информации от Госавтоинспекции Москвы пока нет.

Тем временем две легковушки столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Карелии. В результате пострадали девять человек. Пятеро пострадавших — дети. Все транспортные средства получили значительные повреждения.

До этого в Омске водитель сбил троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Пострадавшими оказались два мальчика 2010 и 2013 года рождения и восьмилетняя девочка.