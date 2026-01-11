Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 10:24

Девять человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии

ДТП на трассе «Кола» привело к госпитализации девяти человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Две легковушки столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Карелии, в результате чего пострадали девять человек, сообщил Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Пятеро пострадавших — дети. Все транспортные средства получили значительные повреждения.

Для ликвидации последствий ДТП на место прибыло отделение пожарной части №35 города Олонец. Спасатели оперативно оградили зону аварии, отключили аккумуляторы поврежденных машин и помогли транспортировать раненых в кареты скорой помощи.

Пострадавших доставили в Олонецкую центральную районную больницу и ЦРБ города Лодейное Поле. В настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь, а правоохранительные органы выясняют обстоятельства столкновения.

Ранее в акватории Онежского озера в Карелии опрокинулось маломерное судно, в результате чего пострадали три человека. По предварительным данным, на его борту находились пятеро туристов из Санкт-Петербурга, следовавших с экскурсии на остров Кижи. Местные жители помогли пассажирам выбраться на сушу и оказали им первую помощь.

ДТП
происшествия
аварии
Карелия
пострадавшие
