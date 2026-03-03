Легковушка столкнулась лоб в лоб с автобусом под Петербургом В Ленинградской области 12 человек пострадали в ДТП с легковым авто и автобусом

По меньшей мере 12 человек пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла после того, как водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

По предварительной информации, в результате столкновения тяжелые травмы получил водитель такси. 11 пассажиров автобуса, в том числе 17-летний подросток, получили травмы средней и легкой степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что как минимум 12 человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса с грузовиком в Барнауле. По информации источников журналистов, среди пострадавших были двое детей. Всего в машине находились 15 человек.

До этого пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что пьяный водитель сбил в столице 16-летнюю девочку. Автомобиль Lada выехал за пределы дороги и оказался на тротуаре, где и наехал на подростка. От полученных травм она скончалась. 39-летнего виновника ДТП задержали.