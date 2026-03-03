Востоковед оценил готовность Ирана дать отпор США

Иранские власти готовы нести издержки, чтобы до конца биться с США, заявил Lenta.ru востоковед программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров. Он отметил, что страна надеется также нанести ущерб Америке.

Иранские власти готовы к серьезным издержкам. Они понимают: ущерб стране будет нанесен значительный, возможны новые потери среди политиков, военных и ученых, — заявил Бочаров.

Востоковед подчеркнул, что иранское руководство готово дать отпор, так как, по их мнению, в будущем это снизит шансы на проведение подобных операций. Он отметил, что сейчас страна использует неоднозначные инструменты для сопротивления.

Ранее эксперт Василий Дандыкин заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не ожидал ответа Ирана на атаку США и Израиля. По его мнению, складывающаяся ситуация грозит серьезными последствиями для американского лидера на фоне истощения запасов Пентагона и активизации политических оппонентов в конгрессе.