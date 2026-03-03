Суд в Петербурге арестовал мужчину за баннер на здании Роскомнадзора

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на пять суток мужчину за размещение баннера на крыше здания Роскомнадзора, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Дзержинский районный суд привлек Дениса Герасименко к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга).

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Дениса Герасименко за совершение правонарушения, предусмотренного по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что 11 декабря 2025 года Герасименко находился на крыше здания Роскомнадзора в составе группы лиц и провел публичное несогласованное мероприятие. Он выразил несогласие «с решениями уполномоченных органов о блокировке интернет-ресурсов, признанных запрещенными на территории Российской Федерации».

Герасименко закрепил на карнизе здания баннер черного цвета с надписью белого цвета. В судебном заседании Герасименко признал вину, раскаялся и заявил, что не намерен повторять подобные действия.

Ранее в пресс-службе РКН заявили, что информационные ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке. Атакующие серверы расположены преимущественно на территории РФ, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах. В РКН уточнили, что на ресурсы ведомства идет мультивекторная атака, в том числе с имитацией действий пользователей. На данный момент специалистам удалось восстановить доступ к сайту, ведется локализация источников DDoS-атаки.