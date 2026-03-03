Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 14:27

Суд в Петербурге арестовал мужчину за баннер на здании Роскомнадзора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на пять суток мужчину за размещение баннера на крыше здания Роскомнадзора, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Дзержинский районный суд привлек Дениса Герасименко к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга).

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Дениса Герасименко за совершение правонарушения, предусмотренного по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что 11 декабря 2025 года Герасименко находился на крыше здания Роскомнадзора в составе группы лиц и провел публичное несогласованное мероприятие. Он выразил несогласие «с решениями уполномоченных органов о блокировке интернет-ресурсов, признанных запрещенными на территории Российской Федерации».

Герасименко закрепил на карнизе здания баннер черного цвета с надписью белого цвета. В судебном заседании Герасименко признал вину, раскаялся и заявил, что не намерен повторять подобные действия.

Ранее в пресс-службе РКН заявили, что информационные ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке. Атакующие серверы расположены преимущественно на территории РФ, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах. В РКН уточнили, что на ресурсы ведомства идет мультивекторная атака, в том числе с имитацией действий пользователей. На данный момент специалистам удалось восстановить доступ к сайту, ведется локализация источников DDoS-атаки.

Роскомнадзор
Санкт-Петербург
аресты
баннеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США начали расследование против агентов ICE
Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Билеты на концерты комика Алексея Щербакова исчезли из продажи
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.