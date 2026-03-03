Раскрыто, почему конфликт США и Ирана может завершиться через два месяца Политолог Дудаков: Трамп не может долго воевать с Ираном без одобрения конгресса

Президент США Дональд Трамп может вести боевые действия против Ирана без одобрения конгресса только в течение двух месяцев, после чего военную кампанию придется сворачивать, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, демократы пытаются принять резолюцию, ограничивающую военные полномочия лидера Соединенных Штатов, однако глава Белого дома имеет право наложить на нее вето.

Для демократов важно принять резолюцию в ближайшее время, на этой неделе. Она бы ограничила военные полномочия Трампа в контексте Ирана. Опять же, я думаю, что вряд ли у них что-то получится, тем более, что президент США может наложить на нее вето. Для того чтобы перебороть его, нужны две трети голосов в обеих палатах, а столько набрать демократы не смогут. Но таким образом они демонстративно выскажут свое «фи» и заявят, что конгресс не готов санкционировать эту войну Трампа. Без одобрения глава Белого дома может вести боевые действия только в течение двух месяцев, потом придется сворачиваться, — пояснил Дудаков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Трамп не ожидал ответа Ирана на атаку США и Израиля. По его мнению, складывающаяся ситуация грозит серьезными последствиями для американского лидера на фоне истощения запасов Пентагона и активизации политических оппонентов в конгрессе.