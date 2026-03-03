Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 13:32

Раскрыто, почему конфликт США и Ирана может завершиться через два месяца

Политолог Дудаков: Трамп не может долго воевать с Ираном без одобрения конгресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп может вести боевые действия против Ирана без одобрения конгресса только в течение двух месяцев, после чего военную кампанию придется сворачивать, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, демократы пытаются принять резолюцию, ограничивающую военные полномочия лидера Соединенных Штатов, однако глава Белого дома имеет право наложить на нее вето.

Для демократов важно принять резолюцию в ближайшее время, на этой неделе. Она бы ограничила военные полномочия Трампа в контексте Ирана. Опять же, я думаю, что вряд ли у них что-то получится, тем более, что президент США может наложить на нее вето. Для того чтобы перебороть его, нужны две трети голосов в обеих палатах, а столько набрать демократы не смогут. Но таким образом они демонстративно выскажут свое «фи» и заявят, что конгресс не готов санкционировать эту войну Трампа. Без одобрения глава Белого дома может вести боевые действия только в течение двух месяцев, потом придется сворачиваться, — пояснил Дудаков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Трамп не ожидал ответа Ирана на атаку США и Израиля. По его мнению, складывающаяся ситуация грозит серьезными последствиями для американского лидера на фоне истощения запасов Пентагона и активизации политических оппонентов в конгрессе.

США
Дональд Трамп
Иран
войны
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снег оставил дыры в крышах жителей Подмосковья
Стало известно, могут ли ВСУ использовать новые американские ракеты PrSM
Психолог раскрыла простой секрет счастливых людей
В офисе Зеленского объяснили слова президента о сроках выборов
Задержанного в Польше российского археолога отказались выпускать из СИЗО
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.