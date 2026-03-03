Лавров объяснил, как США подталкивают Иран к созданию ядерного оружия Лавров: агрессия США только подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия

Война против Ирана, развязанная США, может подтолкнуть страну к созданию ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с брунейским коллегой Эриваном Юсофом. По его словам, такие же планы могут возникнуть и у других арабских стран. Мероприятие транслировалось на сайте МИД РФ.

Эта акция, эта война, которую сейчас развязали против Ирана, она, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится в арабских странах, которые соседствуют с Исламской Республикой Иран, — заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ отметил, что в мире растет риск выхода из под контроля проблем ядерного распространения. Так он прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, касающуюся ядерного сдерживания.

До этого Макрон заявил, что Франция увеличит объем своего ядерного потенциала. По его словам, Париж должен «мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента». При этом глава государства подчеркнул, что страна перестанет делиться информацией о точном количестве боеголовок.