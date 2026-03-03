Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 13:42

Лавров объяснил, как США подталкивают Иран к созданию ядерного оружия

Лавров: агрессия США только подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Война против Ирана, развязанная США, может подтолкнуть страну к созданию ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с брунейским коллегой Эриваном Юсофом. По его словам, такие же планы могут возникнуть и у других арабских стран. Мероприятие транслировалось на сайте МИД РФ.

Эта акция, эта война, которую сейчас развязали против Ирана, она, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится в арабских странах, которые соседствуют с Исламской Республикой Иран, — заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ отметил, что в мире растет риск выхода из под контроля проблем ядерного распространения. Так он прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, касающуюся ядерного сдерживания.

До этого Макрон заявил, что Франция увеличит объем своего ядерного потенциала. По его словам, Париж должен «мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента». При этом глава государства подчеркнул, что страна перестанет делиться информацией о точном количестве боеголовок.

ядерное оружие
Иран
Сергей Лавров
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла простой секрет счастливых людей
В офисе Зеленского объяснили слова президента о сроках выборов
Задержанного в Польше российского археолога отказались выпускать из СИЗО
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
В Совфеде высказались о вечно меняющейся позиции Зеленского про выборы
Путин принял с докладом главу Федерального казначейства России
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.