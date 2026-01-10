За наезд на детей водитель каршеринга заплатит миллионы Тушинский суд взыскал почти 3 млн рублей с водителя каршеринга за сбитых детей

Водитель каршеринга, который сбил детей на пешеходном переходе в Москве, должен выплатить семьям потерпевших почти 3 млн рублей, в том числе 2,5 млн — за моральный ущерб, передает РИА Новости. Приговор, включающий четыре года колонии, оставлен без изменений. ДТП произошло в середине сентября 2024 года.

С осужденного в пользу (первого потерпевшего) в счет возмещения материального ущерба взыскано 313 230 рублей и в счет компенсации морального вреда — 2 млн рублей, в пользу (второго потерпевшего) — в счет возмещения материального ущерба 58 472 рублей, в счет компенсации морального вреда — 500 000 рублей, — говорится в материалах.

Виновнику аварии на тот момент было 20 лет. Он сбил детей, проехав на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП один ребенок погиб на месте, второй был госпитализирован.

Ранее в краснодарском Усть-Лабинске автомобиль Mercedes сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Судя по кадрам, она держала в руках телефон и не посмотрела по сторонам, когда переходила дорогу.