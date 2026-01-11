Пассажиры не могли вылететь в Магадан 12 часов Рейс Москва — Магадан вылетел с задержкой на 12 часов

Рейс из московского аэропорта Шереметьево в Магадан вылетел с задержкой на 12 часов, сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павел Береговой в своем Telegram-канале. По расписанию самолет должен был отправиться вечером 10 января, но оказался в воздухе только на следующий день.

Из аэропорта «Шереметьево» вылетел рейс <...> в Магадан, который по расписанию должен был отправиться в 20:00 мск 10 января, — написал он.

Как сообщил Береговой, для прибывающих пассажиров организована транспортировка от аэропорта «Сокол» до города. На привокзальной площади их будут ждать красные автобусы, а сотрудник министерства транспорта окажет помощь в координации.

При этом обратный рейс из Магадана в Москву также задерживается. Вылет, запланированный на утро 11 января, перенесен на поздний вечер. По данным транспортной прокуратуры, на рейс зарегистрировались более 350 пассажиров.

Ранее сообщалось, что рейс SU220 из московского Шереметьево в китайский Гуанчжоу отложили больше чем на сутки из-за ухудшения погодных условий, однако пассажиров не выпускают из аэропорта, угрожая аннулированием билетов. По информации источника, время вылета меняли пять раз.