10 января 2026 в 11:33

Пассажирам угрожали аннулированием билетов после задержки рейса на сутки

Пассажиры с детьми спали на полу в Шереметьево из-за переноса рейса в Китай

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Рейс SU220 из московского Шереметьево в китайский Гуанчжоу отложили больше чем на сутки из-за ухудшения погодных условий, однако пассажиров не выпускают из аэропорта, угрожая аннулированием билетов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, время вылета меняли пять раз.

Фактически людей принуждают находиться в аэропорту сутки, угрожая финансовыми санкциями, — сообщили пассажиры.

По словам пассажиров, им так и не предоставили гостиницы и трансфер. Среди них есть несовершеннолетние, ночью им пришлось спать на полу в аэропорту.

Ранее оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о доставке багажа пассажирам на дом. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что предложение касается тех, кто не имеет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Чтобы получить багаж удобным для него способом, пассажиру следует указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании.

Шереметьево
Москва
задержки
рейсы
