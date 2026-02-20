Самолет с блогером на борту «чуть не разбился» по пути на Камчатку

Самолет с блогером Михаилом Литвиным на борту не смог приземлиться на Камчатке и ушел на запасной аэродром, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, во время полета экипаж столкнулся с сильной турбулентностью.

Михаил Литвин вылетел из Москва в Петропавловск-Камчатский вместе с компанией. Самолет не выполнил посадку в аэропорту назначения и направился на запасной аэродром в Магадане.

В социальных сетях блогер сообщил, что лайнер «чуть не разбился» из-за сильной турбулентности. Он отметил, что одна из бортпроводниц заявила ему о беспрецедентной мощности воздушных потоков, с которыми ей ранее не приходилось сталкиваться.

Ранее сообщалось, что сложные погодные условия парализовали работу столичных аэропортов. Более 40 рейсов отменены, еще свыше 60 задерживаются. Сильнее всего непогода отразилась на расписании Шереметьево, а также во Внуково и Домодедово, где насчитывается почти полсотни задержанных вылетов. Пассажиры отмененного рейса Москва — Анкара авиакомпании AJet жалуются на многочасовое ожидание и отсутствие нормальных условий.