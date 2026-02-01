Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 11:54

Прокуратура взялась за шокирующее избиение девочки в школе Магадана

Прокуратура Магадана проводит проверку по факту избиения школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прокуратура и полиция Магадана проводят проверку после избиения школьницы одноклассницей на глазах у других учеников, сообщает ведомство в Telegram-канале. Инцидент, ставший предметом широкого обсуждения в социальных сетях, произошел в одной из городских школ в ходе конфликта между подростками. Его обстоятельства сейчас выясняются.

В социальных медиа широкую огласку и обсуждение получила ситуация о неподобающем поведении учениц при выяснении отношений в одной из школ областного центра. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет прокуратура Магадана. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле надзорного ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее в управлении Следственного комитета России по Калужской области сообщили, что двое жителей Обнинска обвиняются в убийстве. По версии следствия, они до смерти избили человека, после чего поместили тело в тележку из магазина и перевезли его к железнодорожным путям, пытаясь скрыть преступление. Подозреваемые задержаны.

Кроме того, ученица уфимского лицея заявила, что преподаватель избил семиклассника ремнем из-за нарисованной им на доске свастики. По ее словам, именно эти рисунки с нацистским символом стали причиной инцидента.

