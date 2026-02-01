Прокуратура взялась за шокирующее избиение девочки в школе Магадана

Прокуратура и полиция Магадана проводят проверку после избиения школьницы одноклассницей на глазах у других учеников, сообщает ведомство в Telegram-канале. Инцидент, ставший предметом широкого обсуждения в социальных сетях, произошел в одной из городских школ в ходе конфликта между подростками. Его обстоятельства сейчас выясняются.

В социальных медиа широкую огласку и обсуждение получила ситуация о неподобающем поведении учениц при выяснении отношений в одной из школ областного центра. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет прокуратура Магадана. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле надзорного ведомства, — говорится в сообщении.

