Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 16:37

Стали известны подробности избиения семиклассника учителем в уфимской школе

NEWS.ru: учитель из Уфы избил семиклассника ремнем из-за рисунков со свастикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Преподаватель из Уфы избил семиклассника ремнем из-за рисунков со свастикой, заявила NEWS.ru ученица лицея, где произошел инцидент. По ее словам, это случилось после того, как подросток нарисовал нацистский символ на классной доске.

Это мой одноклассник [на видео с избиением]. Он правда уроки срывал и подшучивал над учителем. Многое из этого снимал на телефон. Помимо того рисунка с Чебурашкой он еще свастику на доске рисовал. И вот тогда учитель вывел его к ней и начал бить. Но учитель — тоже не святой. Он часто гнобит всех, называет двоечниками. Если его уволят, никто не расстроится, — высказалась школьница.

Инцидент произошел в уфимском лицее № 161. Сообщалось, что учитель труда связал и ударил ремнем школьника из-за оскорбительной карикатуры. Прокуратура начала проверку.

До этого в Ямало-Ненецком автономном округе завершили расследование уголовного дела об избиении детей в отношении двух учителей физкультуры Гыданской школы-интерната. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

учителя
Башкирия
избиения
школьники
Уфа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Иллюстрация идиотизма»: депутат о планах НАТО создать «банк войны»
В Госдуме сделали радикальное предложение о законе тишине для всей России
Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
«Не будет катастрофой»: Грушко об отказе США продлить СНВ-3
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.