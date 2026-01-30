Стали известны подробности избиения семиклассника учителем в уфимской школе

Преподаватель из Уфы избил семиклассника ремнем из-за рисунков со свастикой, заявила NEWS.ru ученица лицея, где произошел инцидент. По ее словам, это случилось после того, как подросток нарисовал нацистский символ на классной доске.

Это мой одноклассник [на видео с избиением]. Он правда уроки срывал и подшучивал над учителем. Многое из этого снимал на телефон. Помимо того рисунка с Чебурашкой он еще свастику на доске рисовал. И вот тогда учитель вывел его к ней и начал бить. Но учитель — тоже не святой. Он часто гнобит всех, называет двоечниками. Если его уволят, никто не расстроится, — высказалась школьница.

Инцидент произошел в уфимском лицее № 161. Сообщалось, что учитель труда связал и ударил ремнем школьника из-за оскорбительной карикатуры. Прокуратура начала проверку.

До этого в Ямало-Ненецком автономном округе завершили расследование уголовного дела об избиении детей в отношении двух учителей физкультуры Гыданской школы-интерната. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.