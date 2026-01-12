Учителя физкультуры избивали подопечных в школе-интернате

В Ямало-Ненецком автономном округе завершили расследование уголовного дела об избиении детей в отношении двух учителей физкультуры Гыданской школы-интерната, сообщили в региональном управлении СК России. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Учителям предъявлены обвинения по статье 156 УК РФ. Следствие установило, что с марта 2024 года по октябрь 2025 года они систематически избивали троих учеников, пытаясь таким образом добиться дисциплины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

