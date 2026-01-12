Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 11:25

Учителя физкультуры избивали подопечных в школе-интернате

В ЯНАО завершили расследование дела об избиении детей учителями школы-интерната

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ямало-Ненецком автономном округе завершили расследование уголовного дела об избиении детей в отношении двух учителей физкультуры Гыданской школы-интерната, сообщили в региональном управлении СК России. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Учителям предъявлены обвинения по статье 156 УК РФ. Следствие установило, что с марта 2024 года по октябрь 2025 года они систематически избивали троих учеников, пытаясь таким образом добиться дисциплины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Сургуте возбудили дело после избиения толпой подростка в торговом центре. Пострадавший 16-летний юноша попал в больницу, а одного из предполагаемых участников нападения задержали правоохранители.

В Москве девушка обвинила водителя такси в том, что он ударил ее головой об асфальт. По данным источника, пострадавшая написала заявление на водителя и сняла побои. Женщина также указала, что он попросил ее пристегнуться «хамским тоном».

ЯНАО
школы
дети
избиения
расследования
