В Сургуте возбудили дело после избиения толпой подростка в торговом центре СК: возбуждено уголовное дело о хулиганстве после избиения подростка в Сургуте

В Сургуте после конфликта между подростками в торговом центре возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщила пресс-служба управления Следкома по ХМАО-Югре. Пострадавшего 16-летнего юношу госпитализировали, а одного из предполагаемых участников задержали.

Поводом для начала расследования стало распространенное в соцсетях видео, на котором группа сверстников избивает молодого человека на фудкорте. По данным следствия, задержан 17-летний иностранец, которому вскоре предъявят обвинения

Ранее в социальных медиа сообщалось, что в одном из торговых центров города Сургута 16-летнему юноше были причинены телесные повреждения, — говорится в публикации.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на особый контроль, потребовав срочного доклада об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось что Следственный комитет поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения ребенка сверстниками, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, мальчика избили за отказ идти на кражу.