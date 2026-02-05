Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 11:12

Пожар охватил автозаправку под Сургутом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Нефтеюганском шоссе под Сургутом вспыхнул крупный пожар на автозаправке, передает РЕН ТВ. Возгорание случилось перед въездом в поселок Солнечный. Столб черного дыма над шоссе сняли очевидцы.

Бензовоз горит, наверное, — предположили водители.

В МЧС сообщили, что пламя охватило площадь в 150 квадратных метров, в эпицентре пожара оказался автомобиль. По данным ведомства, в 12:41 по местному времени открытое горение было полностью ликвидировано.

Ранее пожар вспыхнул на автомобильной заправочной станции в центре Москвы. Возгорание началось в районе Хамовники. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. По предварительной информации, горела одна из заправочных колонок.

Ранее в Мичуринске создали оперштаб для ликвидации последствий возгорания на железнодорожной станции Кочетовка. Работу на месте координировали заместитель губернатора Евгений Зименко совместно с региональным министром транспорта.

