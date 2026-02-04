В Мичуринске был создан оперштаб после возгорания цистерн на станции

Возгорание нескольких цистерн грузового поезда с топливом на станции Кочетовка в Мичуринске

В Мичуринске был создан оперштаб для ликвидации последствий крупного возгорания на железнодорожной станции Кочетовка-3, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов. Работу на месте координирует заместитель губернатора Евгений Зименко совместно с региональным министром транспорта.

Всю информацию с места происшествия в постоянном режиме получаю от главы Мичуринска Максима Харникова. Ситуация находится под контролем, — добавил Первышов.

На станции произошло опрокидывание и последующее возгорание нескольких цистерн грузового поезда с горюче-смазочными материалами. В тушении задействованы 20 единиц спецтехники, а также дополнительные пожарные поезда, направленные к месту происшествия.

В МЧС подчеркнули, что ситуация находится под контролем и угроза жилым массивам отсутствует. Информация о возможных пострадавших в настоящий момент уточняется, причины инцидента будут установлены после полной ликвидации огня.

Ранее следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Точное число пострадавших и сумма причиненного ущерба еще не установлена. Сообщалось, что при взрыве пострадал машинист поезда.