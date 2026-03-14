Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом

В Тамбовской области ФСБ задержала иностранца за призывы к терроризму

Иностранца, бежавшего в Россию от срочной службы в своей стране, задержали в Тамбовской области за призывы к терроризму, заявили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ РФ. Там уточнили, что мужчина также оказался нарушителем миграционного законодательства.

На территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, — говорится в сообщении.

Злоумышленник, используя Telegram-каналы, распространял призывы к совершению насильственных действий против сотрудников российских органов власти и управления. Кроме того, выяснилось, что задержанный систематически нарушал российское миграционное законодательство, за что неоднократно привлекался к административной ответственности.

Ранее правоохранители установили личность 15-летнего россиянина, подозреваемого в поджоге двух автоматизированных АЗС в Подмосковье. Мальчик скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали и опросили. Он объяснил, что действовал под влиянием неизвестных лиц.

