Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом

Иностранца, бежавшего в Россию от срочной службы в своей стране, задержали в Тамбовской области за призывы к терроризму, заявили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ РФ. Там уточнили, что мужчина также оказался нарушителем миграционного законодательства.

На территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, — говорится в сообщении.

Злоумышленник, используя Telegram-каналы, распространял призывы к совершению насильственных действий против сотрудников российских органов власти и управления. Кроме того, выяснилось, что задержанный систематически нарушал российское миграционное законодательство, за что неоднократно привлекался к административной ответственности.

