22 февраля 2026 в 01:00

Мужчина и ребенок попали в больницу после атаки ВСУ на Белгородскую область

Оперштаб Белгородской области сообщил о ранении мужчины и ребенка при атаке ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки ранения получили двое мирных жителей, включая маленького ребенка, сообщили в оперативном штабе региона.

В районе хутора Красиво Борисовского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя, в том числе ребенок, — говорится в сообщении.

Мужчина и трехлетняя девочка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших оперативно доставили в Борисовскую центральную районную больницу, после чего принято решение перевести их в медицинские учреждения Белгорода для дальнейшего лечения.

Губернатор региона Вячеслав Гладков неоднократно предупреждал об опасности передвижения на транспорте в приграничных районах из-за активности украинских дронов. Местные власти оказывают всю необходимую помощь семьям пострадавших, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее официальный представитель АО «НПП» эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ Игорь Потапов предположил, что украинский беспилотник FP-1, использованный при атаке на Удмуртию, был специально разработан Киевом для ударов по российским объектам. Он подчеркнул, что максимальная дальность полета такого дрона составляет 1600 км.

