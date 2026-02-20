Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта

Упавший в Армавире неопознанный объект оказался метеозондом

Неопознанный объект, который обнаружили в Армавире в районе местного техникума, оказался обычным метеорологическим зондом, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Утром в пятницу, 20 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в городе с парашютом приземлился неизвестный предмет.

В оперштабе уточнили, что зонд запутался в проводах и упал на территории Армавирского аграрно-технологического техникума. Специалисты уже обследовали место происшествия и пришли к выводу, что никакой угрозы для местных жителей нет.

В районе Армавирского аграрно-технологического техникума запутался в проводах и упал метеозонд. Угрозы для жителей нет. На месте выставлено оцепление, работают оперативные службы, — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он пояснил, что наблюдает огромный интерес со стороны общества к этому вопросу.

До этого на территории Розуэлльского авиационного центра в американском штате Нью-Мексико произошел сильный пожар. Возгорание возникло вблизи ангара № 84, где, согласно городской легенде, хранятся обломки неопознанного летающего объекта.

