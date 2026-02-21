Ударивший по Удмуртии дрон ВСУ был не рядовым Эксперт по БПЛА Потапов: украинский дрон FP-1 создали для ударов по России

Украинский беспилотник FP-1, использованный при атаке на Удмуртию, был специально разработан Киевом для ударов по российским объектам, предположил официальный представитель АО «НПП» эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ Игорь Потапов. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что максимальная дальность полета такого дрона составляет 1600 км.

FP-1 еще с 2022 года разрабатывался украинской конторой Firepoint. В 2023-м были тесты, и этот дрон разрабатывался изначально как дрон для атаки именно вглубь территории России, то есть у него других задач нет, — сказал он.

По словам эксперта, БПЛА работает на бензине и способен преодолевать до 1600 км при полной заправке в 100 литров с боевой частью массой около 50 кг. Максимальная полезная нагрузка дрона достигает 140–150 кг. В России, по его словам, есть широкий спектр средств защиты предприятий от подобных атак.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки ВСУ на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.