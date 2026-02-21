Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 18:53

Ударивший по Удмуртии дрон ВСУ был не рядовым

Эксперт по БПЛА Потапов: украинский дрон FP-1 создали для ударов по России

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский беспилотник FP-1, использованный при атаке на Удмуртию, был специально разработан Киевом для ударов по российским объектам, предположил официальный представитель АО «НПП» эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ Игорь Потапов. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что максимальная дальность полета такого дрона составляет 1600 км.

FP-1 еще с 2022 года разрабатывался украинской конторой Firepoint. В 2023-м были тесты, и этот дрон разрабатывался изначально как дрон для атаки именно вглубь территории России, то есть у него других задач нет, — сказал он.

По словам эксперта, БПЛА работает на бензине и способен преодолевать до 1600 км при полной заправке в 100 литров с боевой частью массой около 50 кг. Максимальная полезная нагрузка дрона достигает 140–150 кг. В России, по его словам, есть широкий спектр средств защиты предприятий от подобных атак.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки ВСУ на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

БПЛА
ВСУ
Украина
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Похищение на Бали: что сделали с главарем мошеннических кол-центров СБУ
Трамп сделал неожиданный шаг после вердикта Верховного суда
«Камикадзе» ВСУ в Удмуртии, связь Зеленского с P. Diddy: что будет дальше
«Советский пропагандист»: Кустурица назвал имя лучшего режиссера в мире
Крупный пожар произошел в здании трикотажной фабрики на Урале
Тела пяти человек нашли в сгоревшем гараже
Появились кадры пожара в московской пятиэтажке
Орбан назвал виновников затягивания украинского кризиса
Климатолог дал прогноз весеннего паводка в России
«Хочу видеть страдания»: Кустурица призвал не смягчать военные фильмы
«Наполеон и Гитлер пытались»: планы Каллас рассмешили Орбана
Как получать пенсию выше 1 млн рублей? Кем нужно работать
Россиянина арестовали за оказание первой помощи мужчине с передозировкой
Военэксперт заявил о приближении полного освобождения Донбасса
Детей мигрантов могут заставить выезжать из России в 18 лет
Названо число спортсменов, которые погибли за время зимних Олимпийских игр
«Царствовать и всем владеть»: Губерниев восхитился норвежцами на Олимпиаде
Валуев рассказал, как его жена помогает участникам СВО
Как отмечают Масленицу в регионах России: атмосферные кадры со всей страны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.