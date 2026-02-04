Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области

В Тамбовской области при взрыве цистерн пострадал машинист поезда, передает Telegram-канал SHOT. Он пытался самостоятельно потушить возгорание, которое началось сразу после воспламенения.

По информации канала, мужчина получил серьезные ожоги. Его срочно доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что на станции Кочетовка-2 в Мичуринске произошел крупный пожар из-за схода с рельсов грузового состава. В результате аварии загорелся бензин, что привело к интенсивному возгоранию. На видео, которые появились в Сети, можно увидеть мощное пламя и густые клубы черного дыма.

