Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 17:41

Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Тамбовской области при взрыве цистерн пострадал машинист поезда, передает Telegram-канал SHOT. Он пытался самостоятельно потушить возгорание, которое началось сразу после воспламенения.

По информации канала, мужчина получил серьезные ожоги. Его срочно доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что на станции Кочетовка-2 в Мичуринске произошел крупный пожар из-за схода с рельсов грузового состава. В результате аварии загорелся бензин, что привело к интенсивному возгоранию. На видео, которые появились в Сети, можно увидеть мощное пламя и густые клубы черного дыма.

До этого сообщалось, что в жилом районе города Бонгао на Филиппинах произошел масштабный пожар, который уничтожил более тысячи домов и повредил инфраструктуру. Первые сообщения о возгорании поступили накануне вечером, но благодаря оперативным действиям возгорание удалось потушить спустя почти четыре часа. Информации о пострадавших не поступало. Местные власти помогают жителям, снабжая их временными палатками, питьевой водой и продовольствием.

Тамбовская область
возгорания
взрывы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд РФ подтвердил 13 лет колонии за попытку теракта
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине
Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.