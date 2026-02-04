Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 09:49

Мощный пожар на Филиппинах уничтожил тысячу домов

Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В одном из жилых районов города Бонгао на Филиппинах произошел крупный пожар, передает Inquirer.net. По предварительной информации, огонь уничтожил более тысячи домов, а также повредил инфраструктуру, включая мосты.

Первые сообщения о возгорании поступили накануне вечером. Благодаря оперативным действиям пожар удалось потушить спустя почти четыре часа.

Информации о пострадавших не поступало. Местные власти оказывают помощь жителям, снабжая их временными палатками, питьевой водой и продовольствием.

Ранее в городе Мирном произошел пожар в здании развлекательного центра на улице Ойунского. Площадь возгорания составила 470 кв. м. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут после получения сигнала. По предоставленной информации, пострадавших нет, в здании никого не было.

До этого во Владивостоке произошел пожар в мебельном цехе. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание к утру 1 февраля. На месте был обнаружен погибший мужчина.

Филиппины
пожары
дома
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Таможенники изъяли более 120 кг марихуаны на 200 млн рублей
Электромотоцикл Aurus прошел сертификацию в России
Следователи вышли на настоящего владельца сгоревшей сауны в Прокопьевске
«Я не могу больше»: Захарову затошнило при изучении файлов Эпштейна
«Очень тревожная ситуация»: Матвиенко сообщила о вербовке российских детей
Убившие россиянина под Пензой могут быть причастны к еще одной расправе
Дмитриев заявил о панике либеральных элит
В Госдуме нашли неочевидную меру против хулиганящих детей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.