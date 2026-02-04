Мощный пожар на Филиппинах уничтожил тысячу домов

В одном из жилых районов города Бонгао на Филиппинах произошел крупный пожар, передает Inquirer.net. По предварительной информации, огонь уничтожил более тысячи домов, а также повредил инфраструктуру, включая мосты.

Первые сообщения о возгорании поступили накануне вечером. Благодаря оперативным действиям пожар удалось потушить спустя почти четыре часа.

Информации о пострадавших не поступало. Местные власти оказывают помощь жителям, снабжая их временными палатками, питьевой водой и продовольствием.

Ранее в городе Мирном произошел пожар в здании развлекательного центра на улице Ойунского. Площадь возгорания составила 470 кв. м. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут после получения сигнала. По предоставленной информации, пострадавших нет, в здании никого не было.

До этого во Владивостоке произошел пожар в мебельном цехе. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание к утру 1 февраля. На месте был обнаружен погибший мужчина.