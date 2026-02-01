Пожар в мебельном цехе унес жизнь одного человека

Огонь охватил мебельный цех во Владивостоке, сообщили в управлении МЧС России по Приморскому краю. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. По данным ведомства, спасателям удалось ликвидировать возгорание к утру 1 февраля. На месте найден один погибший.

1 февраля в 07:31 местного времени пожар полностью ликвидирован на площади около 1 тыс. кв. м. Огнеборцы в ходе тушения пожара обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается, — сообщили в МЧС.

Уточняется, что на момент прибытия пожарных горели второй этаж и кровля здания, также шел густой черный дым. По факту произошедшего проводится проверка. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

