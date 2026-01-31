Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 20:30

Появились первые кадры горящей сауны в Прокопьевске

СКР опубликовал видео с места пожара в Прокопьевске, где погибли подростки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Следственный комитет России опубликовал видео с места пожара в частной сауне в Прокопьевске, где погибли пятеро подростков. На кадрах запечатлены пожарные машины, автомобили скорой помощи и полиции, а также здание, из окон которого виден дым.

По предварительным данным, в сауне на Кубанской улице находились шестеро молодых людей 16–17 лет, студентов физкультурного техникума, которые собрались отметить день рождения. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела пяти человек.

Единственной, кому удалось спастись, стала 16-летняя девушка, которая сумела выбраться из горящего здания. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

Ранее стали известны имена пятерых погибших подростков. Им всем по 16–17 лет.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров, на месте работали 26 специалистов МЧС. Это уже второй пожар в данной сауне с марта 2025 года. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Алтайском крае, в городе Камень-на-Оби, в результате пожара в частном доме погибли четверо человек, среди которых двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

