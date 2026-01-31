Стали известны имена пятерых погибших при пожаре в сауне подростков Опубликован список погибших в сауне Прокопьевска подростков

Стали известны имена пятерых подростков, погибших при пожаре в частной сауне в Прокопьевске, сообщает Telegram-канал «112». Погибшими числятся Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А.

По данным канала, из шести находившихся внутри людей выжила и смогла выбраться 16-летняя Софья Ф. Всего площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают 26 специалистов МЧС.

Это уже второй пожар в данной сауне — предыдущий произошел 4 марта 2025 года. Причины нового возгорания и все обстоятельства устанавливаются, прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в городе Камень-на-Оби Алтайского края при пожаре в частном жилом доме погибли четверо человек, в том числе двое маленьких детей. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

До этого в Балашихе пожар в хостеле в квартале Зворыкино привел к гибели четырех человек. По данным оперативных служб, в результате происшествия пострадали еще шестеро. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.