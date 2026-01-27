Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном хостеле Пожар в хостеле Балашихи привел к гибели четырех человек

Пожар в хостеле Балашихи привел к гибели четырех человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Инцидент произошел в квартале Зворыкино. По данным источника, пострадали шесть человек.

В Балашихе в квартале Зворыкино произошел пожар в хостеле. Во время тушения пожара обнаружены тела четырех человек. Еще шестеро человек пострадали, — сказал собеседник агентства.

Ранее сильный пожар произошел в здании на территории ВДНХ в Москве. Огонь охватил одноэтажную деревянную постройку, расположенную вблизи ресторана «Рыбацкая деревня». Возгорание началось в центральной части строения. Утверждалось, что загоревшееся здание использовалось в качестве временного склада для хранения вещей. Пламя быстро распространялось и вскоре перебросилось еще на две соседние постройки.

До этого во Владивостоке женщина и девочка-подросток едва не погибли в лифте многоэтажного дома, где случилось возгорание. Двери кабины заклинило, и обе получили ожоги в попытке выбраться наружу. Выяснилось, что причиной пожара стал мусор и старая мебель, накопившиеся возле мусоропровода. Жильцы дома не раз жаловались в управляющую компанию и требовали навести порядок, но никакой реакции не последовало.