Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 09:05

Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном хостеле

Пожар в хостеле Балашихи привел к гибели четырех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пожар в хостеле Балашихи привел к гибели четырех человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Инцидент произошел в квартале Зворыкино. По данным источника, пострадали шесть человек.

В Балашихе в квартале Зворыкино произошел пожар в хостеле. Во время тушения пожара обнаружены тела четырех человек. Еще шестеро человек пострадали, — сказал собеседник агентства.

Ранее сильный пожар произошел в здании на территории ВДНХ в Москве. Огонь охватил одноэтажную деревянную постройку, расположенную вблизи ресторана «Рыбацкая деревня». Возгорание началось в центральной части строения. Утверждалось, что загоревшееся здание использовалось в качестве временного склада для хранения вещей. Пламя быстро распространялось и вскоре перебросилось еще на две соседние постройки.

До этого во Владивостоке женщина и девочка-подросток едва не погибли в лифте многоэтажного дома, где случилось возгорание. Двери кабины заклинило, и обе получили ожоги в попытке выбраться наружу. Выяснилось, что причиной пожара стал мусор и старая мебель, накопившиеся возле мусоропровода. Жильцы дома не раз жаловались в управляющую компанию и требовали навести порядок, но никакой реакции не последовало.

хостелы
Подмосковье
Балашиха
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовое ДТП парализовало движение на Сущевском валу в центре Москвы
Движение по трассе М-11 временно перекрывали
Трое друзей пытались устроить теракт на железной дороге
В Хабаровском крае восстановили движение поездов после схода 16 вагонов
Мошенники придумали новую схему с фальшивыми штрафами от ГИБДД
В России предложили делать сноски о вреде курения в школьной литературе
Стало известно о смерти экс-тренера сборной России по футболу
Что посмотреть в Шлиссельбурге: крепость Орешек и не только
Названа причина пожара в Балашихе, где погибли четыре человека
Появился жуткий снимок с места смертельного пожара в Балашихе
США закрыли вопрос выхода из состава ВОЗ
Диверсанты ВСУ попали под российский «Град» в зоне СВО
Цены на такси в Москве начали «кусаться»
Две школьницы выпали из окна многоэтажки в российском городе
В Литве нашли сеть из 5 тыс. «эльфов» для информационных войн
Российский аэропорт закрыли на несколько часов из-за погоды
Огромная змея едва не задушила монаха в азиатской стране
«Досадно»: в Белом доме узнали о своем требовании к Киеву по территориям
Названы главные ошибки россиян, мешающие «подкачаться к лету»
Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном хостеле
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.