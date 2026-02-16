Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 16:05

Названо число пострадавших при пожаре в московском хостеле

СК: при пожаре в московском хостеле пострадали девять человек

Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате пожара в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек, восемь из них были доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного СК. Жертв удалось избежать.

В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из которых были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Пожар произошел в хостеле в 1-м Магистральном тупике. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них спускались по связанным простыням, чтобы выбраться. Спасатели эвакуировали из здания 16 человек. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал обогреватель.

Еще один пожар в Москве произошел в историческом доме № 2 на Берсеневской набережной. Задымление произошло в квартире на девятом этаже. На месте работали сотрудники экстренных служб Москвы.

До этого один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в Норильске. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на втором этаже жилого дома могло замкнуть электропроводку, что и стало возможной причиной возгорания. Был эвакуирован весь подъезд — 66 человек выведены из здания. При этом 10 из них отравились продуктами горения.

Москва
пожары
происшествия
хостелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Развоевались»: в СФ высмеяли готовность Эстонии к боевым действиям в РФ
Лукашенко отреагировал на слухи об отказе от участия в Совете мира
Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
В Госдуме придумали, как защитить природные заказники
Путин наделил Собянина новыми полномочиями
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.