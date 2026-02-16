Названо число пострадавших при пожаре в московском хостеле СК: при пожаре в московском хостеле пострадали девять человек

В результате пожара в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек, восемь из них были доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного СК. Жертв удалось избежать.

В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из которых были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Пожар произошел в хостеле в 1-м Магистральном тупике. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них спускались по связанным простыням, чтобы выбраться. Спасатели эвакуировали из здания 16 человек. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал обогреватель.

Еще один пожар в Москве произошел в историческом доме № 2 на Берсеневской набережной. Задымление произошло в квартире на девятом этаже. На месте работали сотрудники экстренных служб Москвы.

До этого один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в Норильске. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на втором этаже жилого дома могло замкнуть электропроводку, что и стало возможной причиной возгорания. Был эвакуирован весь подъезд — 66 человек выведены из здания. При этом 10 из них отравились продуктами горения.