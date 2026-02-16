Назван виновник пожара в московском хостеле SHOT: причиной пожара в хостеле на севере Москвы стал обогреватель

Пожар в московском хостеле в 1-м Магистральном тупике начался из-за обогревателя, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что данная версия пока не подтверждена официально. Также стало известно, что число пострадавших увеличилось до девяти человек.

По информации источника канала, обогреватель загорелся в одной из комнат на четвертом этаже, после чего огонь быстро охватил мебель и все помещение. В результате инцидента выгорели две комнаты и коридор.

В МЧС сообщили, что 16 человек удалось спасти. Девять пострадали, из них восемь госпитализированы. Предполагается, что некоторые постояльцы получили травмы, когда спасались от огня, вылезая через окна по веревкам из простыней.

