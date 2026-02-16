Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 13:08

Назван виновник пожара в московском хостеле

SHOT: причиной пожара в хостеле на севере Москвы стал обогреватель

Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»
Пожар в московском хостеле в 1-м Магистральном тупике начался из-за обогревателя, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что данная версия пока не подтверждена официально. Также стало известно, что число пострадавших увеличилось до девяти человек.

По информации источника канала, обогреватель загорелся в одной из комнат на четвертом этаже, после чего огонь быстро охватил мебель и все помещение. В результате инцидента выгорели две комнаты и коридор.

В МЧС сообщили, что 16 человек удалось спасти. Девять пострадали, из них восемь госпитализированы. Предполагается, что некоторые постояльцы получили травмы, когда спасались от огня, вылезая через окна по веревкам из простыней.

Тем временем появилась информация, что в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодарского края погибла женщина. В момент происшествия в доме были еще трое, в том числе двое несовершеннолетних. Они не пострадали. Трагедия произошла утром 16 февраля на станции Крепостная в Северском районе.

