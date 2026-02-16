Под завалами дома на Кубани нашли тело женщины Женщина погибла при взрыве газа в Краснодарском крае

В результате взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае погибла женщина, сообщили в региональной прокуратуре. Трагедия произошла утром 16 февраля на станции Крепостная в Северском районе.

В ходе произошедшего погибла 42-летняя женщина, — сказано в сообщении.

В момент происшествия в доме были еще трое, в том числе двое несовершеннолетних. Они не пострадали. Тело женщины было под завалами. На месте работают оперативные службы, а также исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

До этого в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.

Тем временем в селе Угодичи Ростовского округа Ярославской области произошло обрушение кровли и стены котельной, что привело к отключению теплоснабжения в многоквартирных домах, где проживают 300 человек. На месте введен режим ЧС. Прокуратура области организовала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и содержания объекта.