Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:06

Под завалами дома на Кубани нашли тело женщины

Женщина погибла при взрыве газа в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате взрыва газа в жилом доме в Краснодарском крае погибла женщина, сообщили в региональной прокуратуре. Трагедия произошла утром 16 февраля на станции Крепостная в Северском районе.

В ходе произошедшего погибла 42-летняя женщина, — сказано в сообщении.

В момент происшествия в доме были еще трое, в том числе двое несовершеннолетних. Они не пострадали. Тело женщины было под завалами. На месте работают оперативные службы, а также исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

До этого в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.

Тем временем в селе Угодичи Ростовского округа Ярославской области произошло обрушение кровли и стены котельной, что привело к отключению теплоснабжения в многоквартирных домах, где проживают 300 человек. На месте введен режим ЧС. Прокуратура области организовала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и содержания объекта.

взрывы
происшествия
Краснодарский край
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
Песков раскрыл, что будут обсуждать на мирных переговорах в Женеве
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Психолог объяснила, как реагировать на детские истерики
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.