16 февраля 2026 в 10:06

Взрыв газа произошел в жилом доме на Кубани

Один человек оказался под завалами после взрыва газа в жилом доме на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Северском районе Краснодарского края произошел взрыв газа в жилом доме, сообщает прокуратура региона. По предварительной информации, один человек находится под завалами. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров.

Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего утром 16 февраля 2026 года хлопка газа в жилом доме <...> без последующего возгорания. В настоящий момент установлено, что один человек находится под завалами, еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее в Котовске Тамбовской области произошло обрушение навеса городской больницы. Причиной стало большое скопление снега на крыше. Погиб мужчина 1955 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

До этого в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей.

