В Тюмени при взрыве газового баллона в гараже погиб человек

В Тюмени при взрыве газового баллона в гараже погиб человек

В Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.

Произошел взрыв газобаллонного оборудования, установленного в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаража, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в частном доме в поселке Борки в Рязани. В результате постройка обрушилась, хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу.

До этого в жилом доме города Первоуральска Свердловской области произошел взрыв газа, который привел к возгоранию в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. При ликвидации последствий было задействовано 15 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

В Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал. Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают точные причины произошедшего.