Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 09:30

В Тюмени при взрыве газового баллона в гараже погиб человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.

Произошел взрыв газобаллонного оборудования, установленного в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаража, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в частном доме в поселке Борки в Рязани. В результате постройка обрушилась, хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу.

До этого в жилом доме города Первоуральска Свердловской области произошел взрыв газа, который привел к возгоранию в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. При ликвидации последствий было задействовано 15 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

В Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал. Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают точные причины произошедшего.

взрывы
погибшие
МЧС
взрывы газа
Тюмень
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Пентагона «поплыл» на вопросе по географии Восточной Европы
В Южной Корее озвучили имя возможного преемника Ким Чен Ына
Мошенники начали использовать схему с посылкой для кражи личных данных
Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Стало известно, с какими проблемами Долина столкнется из-за новой прописки
В анапском колледже организовали мемориал в память о погибшем охраннике
Уже третьему участнику Олимпиады с Украины «забраковали» шлем
Стало известно, какие специалисты наиболее востребованы в IT-секторе
Триллер с Джоди Фостер, сериал о семье Кеннеди: новинки кино 12–18 февраля
Житель Екатеринбурга потерял змею в трамвае
Пентагон готов отправить ударную мощь на Ближний Восток
«Я подвезу»: Орбан шуткой ответил на вопрос о желании Украины попасть в ЕС
Силовики сорвали теракт в отделе полиции в Удмуртии
Анапский техникум возобновил учебный процесс после стрельбы
Мирошник предупредил о переломном моменте в кризисе на Украине
Москвич устроил бывшей жене «психологический террор»
Депутат оторвал доску от дверного косяка и избил ею знакомого на дискотеке
На родине текилы станут меньше работать
В Мичуринске отменили уроки в школах после налета БПЛА
«Решил помочь»: боец ВСУ добровольно сдал ВС России позиции сослуживцев
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.