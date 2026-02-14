Взрыв бытового газа в частном доме унес жизнь молодой девушки

Взрыв прогремел в частном доме в селе Новокули Новолакского района Дагестана, сообщили в управлении МЧС России по республике. По данным ведомства, там произошла утечка бытового газа. В результате погибла молодая девушка 2004 года рождения, передает РИА Новости.
В частном жилом доме по улице Джалила Абакарова, 13а произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием кровли. В результате взрыва погибла девушка 2004 года рождения, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте взрыва начался пожар. Огонь удалось потушить до приезда пожарных. При этом разрушений зафиксировано не было.
Ранее в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.
До этого еще один взрыв бытового газа прогремел в частном доме в поселке Борки в Рязани. В результате постройка обрушилась. По предварительной информации, жертв нет. Хозяин жилища получил травмы, его доставили в больницу.