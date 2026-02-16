Названо число пострадавших при крупном пожаре в Москве При пожаре в московском хостеле пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при пожаре в хостеле в 1-м Магистральном тупике в Москве, рассказал NEWS.ru источник. Состояние пострадавших пока неизвестно, их осматривают медики. Всего же из горящего здания спасены 16 человек.

По последним данным, открытое горение в хостеле удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров. Других подробностей пока нет.

Тем временем появилась информация, что в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодарского края погибла женщина. В момент происшествия в доме были еще трое, в том числе двое несовершеннолетних. Они не пострадали. Трагедия произошла утром 16 февраля на станции Крепостная в Северском районе.

Ранее пять человек погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае. Погибшие — женщина и четверо ее детей, трое из которых были несовершеннолетними. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.

До этого в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.