Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:01

Появилась новая информация о горящем хостеле в Москве

МЧС: пожар в хостеле на севере Москвы ликвидировали на 80 квадратных метрах

Фото: МЧС Москвы
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожар в хостеле на севере Москвы удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров, сообщили в столичном ГУ МЧС России. По данным ведомства, пожарные спали 16 человек, шесть из них осматривают медики.

Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Спасены 16 человек, шесть человек осматривают медики, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся хостел в 1-м Магистральном тупике — люди оказались заблокированы в здании. По словам очевидцев, некоторые из застрявших спускались по связанным простыням. По информации источника, сначала спасатели сообщили о семи выживших, позже число спасенных возросло до 16 человек. На месте работают экстренные службы.

До этого стало известно о гибели одного человека и 10 пострадавших при пожаре в Норильске. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на втором этаже жилого дома могло замкнуть электропроводку, что и стало возможной причиной возгорания. Был эвакуирован весь подъезд — 66 человек выведены из здания.

Россия
Москва
пожары
хостелы
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
Песков раскрыл, что будут обсуждать на мирных переговорах в Женеве
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Психолог объяснила, как реагировать на детские истерики
В Сумской области опустели окопы ВСУ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.