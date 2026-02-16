Появилась новая информация о горящем хостеле в Москве МЧС: пожар в хостеле на севере Москвы ликвидировали на 80 квадратных метрах

Пожар в хостеле на севере Москвы удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров, сообщили в столичном ГУ МЧС России. По данным ведомства, пожарные спали 16 человек, шесть из них осматривают медики.

Пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Спасены 16 человек, шесть человек осматривают медики, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся хостел в 1-м Магистральном тупике — люди оказались заблокированы в здании. По словам очевидцев, некоторые из застрявших спускались по связанным простыням. По информации источника, сначала спасатели сообщили о семи выживших, позже число спасенных возросло до 16 человек. На месте работают экстренные службы.

До этого стало известно о гибели одного человека и 10 пострадавших при пожаре в Норильске. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на втором этаже жилого дома могло замкнуть электропроводку, что и стало возможной причиной возгорания. Был эвакуирован весь подъезд — 66 человек выведены из здания.