Люди застряли в горящем хостеле в Москве

В Москве загорелся хостел в 1-м Магистральном тупике — люди оказались заблокированы в здании, они скидывают матрасы и пытаются прыгать из окон четвертого этажа, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, некоторые из застрявших спускались по связанным простыням.

В сообщении говорится, что сначала спасатели сообщили о семи выживших, позже число спасенных возросло до 16 человек. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и 10 пострадавших при пожаре в Норильске. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на втором этаже жилого дома могло замкнуть электропроводку, что и стало возможной причиной возгорания. Был эвакуирован весь подъезд — 66 человек выведены из здания.

До этого в Смоленской области при пожаре погибла целая семья, включая ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. В списке погибших оказались мальчик в возрасте девяти лет и его родители — 34-летний отец и 35-летняя мать.