Целая семья сгорела при пожаре в частном доме Ребенок и его родители погибли при пожаре в Смоленской области

В Смоленской области при пожаре погибла целая семья, включая ребенка, передает региональная прокуратура. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Точную причину установят после пожарно-технической экспертизы.

Сегодня, 11 февраля 2026 года, около пяти часов 30 минут при пожаре в частном деревянном доме в г. Демидове погиб мальчик в возрасте девяти лет, а также его родители 34-летний отец и 35-летняя мать, — рассказали в ведомстве.

