Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:58

Целая семья сгорела при пожаре в частном доме

Ребенок и его родители погибли при пожаре в Смоленской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Смоленской области при пожаре погибла целая семья, включая ребенка, передает региональная прокуратура. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Точную причину установят после пожарно-технической экспертизы.

Сегодня, 11 февраля 2026 года, около пяти часов 30 минут при пожаре в частном деревянном доме в г. Демидове погиб мальчик в возрасте девяти лет, а также его родители 34-летний отец и 35-летняя мать, — рассказали в ведомстве.

Ранее один взрослый и ребенок были госпитализированы после пожара на Пресненском Валу в Москве. Также медики оперативно оказали помощь 10 пострадавшим, в том числе троим детям. Кроме того, в списке пострадавших оказался один пожарный.

До этого отец двух участников специальной военной операции остался без крыши над головой, после того как пожар уничтожил его дом и все документы. Пострадавшего переселили во временное жилье, а также помогли восстановить утраченные документы. Мужчина признался, что почти отчаялся и даже не рассчитывал на помощь.

пожары
жертвы
Смоленская область
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
Российский военный оценил состояние опорных пунктов ВСУ в Запорожье
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти
Названа неподъемная сумма для восстановления Дарницкой ТЭЦ в Киеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.