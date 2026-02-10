Пожилой отец двух участников СВО остался без дома и документов В Чувашии отец двух участников СВО лишился дома и документов после пожара

Отец двух участников специальной военной операции остался без крыши над головой после того, как пожар уничтожил его дом и все документы, сообщили в пресс-службе Минтруда Чувашии. По данным ведомства, в настоящее время пострадавшего переселили во временное жилье, а также помогли восстановить утраченные документы.

Когда ты остаешься, кажется, что сил уже нет. Сыновья далеко, дом сгорел, мороз. Я думал, это конец. Но мне позвонили, сказали: «Мы вас заберем, поможем». И слово свое сдержали. Не бросили. Спасибо за человеческое участие. Дали не просто кровать и еду — дали надежду, — рассказал мужчина.

Ранее в Санкт-Петербурге через суд отменили ошибочную запись о смерти участника спецоперации на Украине. Военнослужащий потерял паспорт, и его документы использовал другой человек. По данным ведомства, этот человек попал в больницу и умер в июле 2025 года. При оформлении в его историю болезни внесли паспортные данные бойца, что и привело к ошибке.

Президент России Владимир Путин отмечал, что государство обязано поддерживать защитников Отечества и членов их семей. Он отметил необходимость уделять первостепенное внимание решению социальных вопросов для участников СВО.