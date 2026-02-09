Зимняя Олимпиада — 2026
Героя СВО ошибочно признали умершим

Прокуратура Петербурга отменила ошибочную запись о смерти участника СВО

В Санкт-Петербурге через суд отменили ошибочную запись о смерти участника спецоперации на Украине, сообщила городская прокуратура. Военнослужащий потерял паспорт, и его документы использовал другой человек.

Требования прокуратуры удовлетворены <...>. Выяснилось, что ранее участник СВО потерял паспорт, после чего его документы были предъявлены при госпитализации мужчиной, который впоследствии скончался, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, этот человек попал в больницу и умер в июле 2025 года. При оформлении в его историю болезни внесли паспортные данные военнослужащего, что и привело к ошибке.

На основании этих данных ЗАГС выдал свидетельство о смерти на имя живого ветерана. Из-за этого он не мог получать выплаты, медицинскую помощь или обращаться в госорганы.

Ранее в Белгородской области бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича осудили за кражу денег у бойцов СВО. Старооскольский городской суд назначил ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

