Белгородского экс-чиновника поймали на краже денег у участников СВО

В Белгородской области бывшего ведущего специалиста отдела администрации Старооскольского городского округа Константина Казакевича осудили за кражу денег у бойцов специальной военной операции, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. Старооскольский городской суд назначил ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

По версии следствия, в 2024 году мужчина, будучи членом рабочей группы по отбору кандидатов на службу по контракту, помогал открыть счета в банке для получения единовременных выплат. В прокуратуре заявили, что экс-чиновник получил доступ к картам и кодам доступа семи человек. В органах уточнили, что Казакевич распорядился по своему усмотрению деньгами и нанес ущерб на сумму 1,6 млн рублей.

