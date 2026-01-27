Фигурант дела о хищениях в Курской области дал новые показания РИАН: Дедов предупреждал Старовойта о проблемах с фортификациями под Курском

Бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищениях на возведении фортификаций, сделал в суде новое заявление, передает РИА Новости. Он утверждает, что лично информировал экс-главу региона Романа Старовойта о критических проблемах на строительстве оборонительных рубежей.

Экс-замгубернатора выступил 27 января на заседании Ленинского суда Курска по видеосвязи из Москвы. По его словам, он сообщал о невыполнении работ подрядчиком на опасном участке и необходимости срочных мер не только другому фигуранту дела, экс-заместителю губернатора Алексею Смирнову, но и непосредственно Старовойту.

Докладывал о том, что у нас есть проблема, подрядная организация не справляется, что там опасный участок и нужно срочно принять меры по выполнению этих работ. Об этом я Старовойту докладывал, — указал Дедов в ходе судебного заседания.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель экс-губернатора Курской области мог курировать строительство приграничных укреплений. Как заявил сотрудник пограничного управления ФСБ России региона в ходе судебного заседания, в задачи региональной корпорации развития входило возведение около 35 взводных опорных пунктов для пограничников, но работы не были завершены.