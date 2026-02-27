Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 18:59

Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс

Петербургские художники сделали арт-объект из распечатанных ответов чиновников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Художницы из арт-центра «Пушкинская-10» запустили в Петербурге арт-акцию «Крысогон», превратив многолетнюю борьбу с грызунами в абсурдный перформанс, сообщает газета «Фонтанка». Жалобы в инстанции годами не приносили результата, так как чиновники в ответ на фотографии крыс присылали акты об успешной дератизации препаратом «Крысин».

Чтобы доказать актуальность проблемы, художница начала фотографировать крыс на фоне распечатанных свежих новостей из телеграм-канала «Фонтанка SPB Online» с датой выхода. По ее словам, крысы облюбовали мусорные баки, которые кто-то предусмотрительно подвинул поближе к дырам в стенах дома, а из вытяжных труб ресторанов на асфальт капает жир, создавая им идеальную «столовую». Несмотря на наличие в арт-центре «специального» кота-мышелова, полчища грызунов продолжают пугать детей и взрослых, занимающихся в мастерских. Художницы отмечают, что отписки чиновников стали настолько массовыми, что их решили использовать как строительный материал для искусства.

Клеим гигантское папье-маше из отписок чиновников! Хорошо хоть сгодились нам для производства главного арт-объекта, — рассказали газете организаторы «Крысогона».

Центральным элементом акции стал человек с огромной головой крысы с налитыми кровью глазами, держащий плакат «Меня здесь нет» — ироничный ответ на заявления властей о том, что территория находится в «удовлетворительном санитарном состоянии». В рамках арт-проводов зимы, намеченных на 28 февраля, художницы планируют собирать подписи к губернатору Александру Беглову.

Ранее Бутырский суд Москвы приостановил на 80 суток работу магазина сети «Магнит» из-за крупных крыс. Отмечается, что грызуны лакомились овощами и оставляли следы жизнедеятельности в торговом зале. После жалоб покупателей Роспотребнадзор нагрянул туда с проверкой и выявил грубые нарушения санитарных норм.

Санкт-Петербург
крысы
художники
чиновники
Александр Беглов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Недельная инфляция выросла в России
«Ничего плохого»: Клинтон ответил на обвинения в связях с Эпштейном
В Госдуме начали поиск пресс-секретаря с необычными качествами
Фицо раскритиковал Зеленского за срыв проверки «Дружбы»
Погода в марте 2026 года: снег растает и наступит весна или будет холодно?
ВСУ ударили по машине в российском селе
Назван фрукт, который помогает облегчить воспаление кишечника
Сооснователь «Яндекса» Волож окончательно открестился от России
«Не до песен было»: Киркоров объяснил взятую паузу в карьере
Посол отреагировал на возможную передачу Украине ядерного оружия
«Терять было нечего»: Киркоров рассказал о проблемах на заре карьеры
«А кто до меня?»: Киркоров назвал себя первым рэпером в России
«Целью»: Келин рассказал, что будет с британскими военными на Украине
Синоптик рассказал о грядущих температурных качелях в Москве
Дроны РФ дали «шоу» под Полтавой, похищение смоленской девочки: что дальше
Выяснилось, для чего ЕС хочет место за столом переговоров по Украине
В Москве готовятся к аварийной посадке самолета
Похищенная девятилетняя девочка воссоединилась с семьей
«Против людей»: Зеленский поддержал военную операцию против Ирана
Раскрыты подробности дела против основателя Readovka
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.