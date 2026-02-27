Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс

Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс Петербургские художники сделали арт-объект из распечатанных ответов чиновников

Художницы из арт-центра «Пушкинская-10» запустили в Петербурге арт-акцию «Крысогон», превратив многолетнюю борьбу с грызунами в абсурдный перформанс, сообщает газета «Фонтанка». Жалобы в инстанции годами не приносили результата, так как чиновники в ответ на фотографии крыс присылали акты об успешной дератизации препаратом «Крысин».

Чтобы доказать актуальность проблемы, художница начала фотографировать крыс на фоне распечатанных свежих новостей из телеграм-канала «Фонтанка SPB Online» с датой выхода. По ее словам, крысы облюбовали мусорные баки, которые кто-то предусмотрительно подвинул поближе к дырам в стенах дома, а из вытяжных труб ресторанов на асфальт капает жир, создавая им идеальную «столовую». Несмотря на наличие в арт-центре «специального» кота-мышелова, полчища грызунов продолжают пугать детей и взрослых, занимающихся в мастерских. Художницы отмечают, что отписки чиновников стали настолько массовыми, что их решили использовать как строительный материал для искусства.

Клеим гигантское папье-маше из отписок чиновников! Хорошо хоть сгодились нам для производства главного арт-объекта, — рассказали газете организаторы «Крысогона».

Центральным элементом акции стал человек с огромной головой крысы с налитыми кровью глазами, держащий плакат «Меня здесь нет» — ироничный ответ на заявления властей о том, что территория находится в «удовлетворительном санитарном состоянии». В рамках арт-проводов зимы, намеченных на 28 февраля, художницы планируют собирать подписи к губернатору Александру Беглову.

Ранее Бутырский суд Москвы приостановил на 80 суток работу магазина сети «Магнит» из-за крупных крыс. Отмечается, что грызуны лакомились овощами и оставляли следы жизнедеятельности в торговом зале. После жалоб покупателей Роспотребнадзор нагрянул туда с проверкой и выявил грубые нарушения санитарных норм.