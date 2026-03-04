«Военная хитрость»: в Госдуме высмеяли идею Зеленского о буферной зоне в РФ Депутат Колесник: никакой буферной зоны на территории России быть не может

На территории России не может быть создано никакой буферной зоны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя соответствующую идею президента Украины Владимира Зеленского. По словам парламентария, так украинский политик фактически призывает сторону победителя признать свое поражение.

Это военная хитрость третьеклассника. То есть Россия якобы должна отдать часть территории, которая находится под ее контролем. Это из серии: «Давайте так договариваемся — я победил, а вы проиграли». Находясь сам лежа на лопатках, Зеленский предлагает победившему проиграть. Никаких серых зон на территории Российской Федерации быть не может. И на территории, которую контролируют войска ВС РФ. Высшее военно-политическое руководство страны решит этот вопрос. То, что полито кровью русского солдата, свято, — высказался Колесник.

Он предположил, что у Зеленского возникли мысли о создании буферной зоны в России из-за иранского конфликта и общей напряженной ситуации на Ближнем Востоке, которая отвлекла внимание от Украины. По словам депутата, украинский президент осознает свое тяжелое положение, поэтому и делает беспомощные заявления.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским до сих пор существует сильная неприязнь, которая усугубляет конфликт. По словам американского лидера, при его правлении кризиса удалось бы избежать.