16 февраля 2026 в 07:50

Сотрудники МЧС спасли 66 россиян от смертельного пожара в доме

Один житель Норильска погиб и 10 пострадали при пожаре на проспекте Металлургов

Один человек погиб и 10 пострадали при пожаре в Норильске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю. По данным ведомства, на втором этаже жилого дома могло замкнуть электропроводку, что и стало возможной причиной возгорания. Был эвакуирован весь подъезд — 66 человек выведены из здания. При этом 10 из них отравились продуктами горения.

В результате пожара погиб мужчина. По лестничным маршам сотрудники МЧС России с помощью спасустройств вывели из здания 64 человека, еще двоих спасли при помощи автолестницы. 10 спасенных получили отравление продуктами горения, их госпитализировали, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован на площади 25 квадратов. К тушению привлекли 33 специалиста на 10 единицах техники.

Ранее в Смоленской области при пожаре погибла целая семья, включая ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. В списке погибших оказались мальчик в возрасте девяти лет и его родители — 34-летний отец и 35-летняя мать.

