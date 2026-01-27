Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 15:18

Синоптик раскрыл, в какой регион весна придет только к июню

Синоптик Поповнин: в Норильске весна начинается к июню

Красноярск, Россия Красноярск, Россия Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Позднее всего весна начинается в северных регионах России, рассказал NEWS.ru синоптик Никита Поповнин. По его словам, в городе Норильск на севере Красноярского края обычно она наступает лишь в июне. Метеоролог отметил, что также поздно тепло приходит в Воркуту и Якутск, где возможны сильные заморозки.

Позднее всего весна приходит в северные регионы страны, которые сильно удалены от Атлантического и Тихого океанов. Так, в северо-восточном Якутске метеорологическая весна наступает лишь ближе к маю, но даже в это время возможны мощные ночные заморозки. В Воркуте она начинается лишь в мае. Еще сложнее ситуация в городе, где обычно 240 дней в году стоят отрицательные температуры — в Норильске. Туда весна заглядывает лишь ближе к июню, — заключил Поповнин.

Ранее сообщалось, что в конце текущей недели температура в Москве опустится до минус 15 — 20 градусов. В субботу, 31 января, столбик перейдет еще ниже, до минус 23. При этом аномальное потепление надвигается на Чукотку, Якутию и Магадан, где развивается глубокий циклон.

синоптики
весна
прогнозы
прогнозы погоды
Норильск
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
«Держитесь подальше от США»: экс-глава ФИФА призвал бойкотировать ЧМ-2026
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
В Госдуме назвали новые меры по предотвращению закрытия малых предприятий
В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.