Синоптик раскрыл, в какой регион весна придет только к июню Синоптик Поповнин: в Норильске весна начинается к июню

Позднее всего весна начинается в северных регионах России, рассказал NEWS.ru синоптик Никита Поповнин. По его словам, в городе Норильск на севере Красноярского края обычно она наступает лишь в июне. Метеоролог отметил, что также поздно тепло приходит в Воркуту и Якутск, где возможны сильные заморозки.

Позднее всего весна приходит в северные регионы страны, которые сильно удалены от Атлантического и Тихого океанов. Так, в северо-восточном Якутске метеорологическая весна наступает лишь ближе к маю, но даже в это время возможны мощные ночные заморозки. В Воркуте она начинается лишь в мае. Еще сложнее ситуация в городе, где обычно 240 дней в году стоят отрицательные температуры — в Норильске. Туда весна заглядывает лишь ближе к июню, — заключил Поповнин.

Ранее сообщалось, что в конце текущей недели температура в Москве опустится до минус 15 — 20 градусов. В субботу, 31 января, столбик перейдет еще ниже, до минус 23. При этом аномальное потепление надвигается на Чукотку, Якутию и Магадан, где развивается глубокий циклон.