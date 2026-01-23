Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 07:28

Вильфанд рассказал о надвигающейся аномальной «зимней жаре»

Вильфанд: аномальное потепление надвигается на Чукотку, Якутию и Магадан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аномальное потепление надвигается на Чукотку, Якутию и Магадан, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводят «Известия», в этих регионах развивается глубокий циклон.

Теплая погода, просто «жара зимняя», прогнозируется на Чукотке, севере Якутии и в Магаданской области. Там сейчас развивается глубокий циклон. По его восточной периферии забрасывается теплый тихоокеанский воздух. В этих регионах температура на 20–25 градусов выше нормы, — поделился Вильфанд.

По его словам, даже в самой холодной точке мира — Оймяконе — потеплеет до -25 градусов. Синоптик отметил, что тем временем в Центральном федеральном округе ожидаются сильные морозы, на 3–4 градусов ниже нормы. По его информации, в пятницу температура в Москве опустится до -18 градусов, а в Подмосковье до -20. В выходные дни весь ЦФО окажется во власти холодов до -27 градусов.

До этого врач Александр Рогачев подтвердил, что варежки и шарфы из синтетики не смогут защитить человека от переохлаждения в морозную погоду. Для длительного нахождения на улице он посоветовал выбирать плотные изделия из натуральных материалов. Он подчеркнул, что в сильные холода прежде всего страдают конечности и лицо. Тревожными признаками обморожения считаются озноб, слабость и спутанность сознания.

