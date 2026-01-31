Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 08:09

Синоптик назвал регионы России, в которые скоро придут аномальные морозы

Вильфанд: аномальные морозы придут в Россию с 31 января

Проспект Чумбарова-Лучинского — главная пешеходная улица Архангельска Проспект Чумбарова-Лучинского — главная пешеходная улица Архангельска Фото: Павел Львов /РИА Новости
Аномальные морозы с температурой на 7-17 градусов ниже климатической нормы придут 31 января в регионы европейской части России и Северо-Западного федерального округа, заявил в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, в Архангельской области ожидается до −36 градусов, в Ненецком автономном округе до −39 градусов, в Коми до −33-41 градуса.

В Ленинградской области минимальные температуры будут опускаться ниже −20 градусов, в Псковской области до −25 градусов, а в Вологодской области до −30 градусов, уточнил синоптик. В северной части ЦФО с 31 января по 4 февраля температура будет на 7-15 градусов ниже нормы с минимальными значениями −22-27 градусов, добавил Вильфанд.

А вот на юге, это Черноземье, Липецкая, Тамбовская, Курская, Воронежская, Белгородская области, на 7-17 градусов температура ниже нормы, и минимальные значения будут в диапазоне минус 18-23 [градуса], — отметил он.

В Нижегородской области столбики уличных термометров покажут −28-31 градус, в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях — от −25 до −32 градусов. В Волгоградской области ожидается до 25-26 градусов мороза, в Ростовской области до −21-23 градуса.

Ранее метеоролог Александр Сергеев предупредил, что весеннего тепла в феврале ожидать не стоит. По его словам, обильные снегопады будут сменяться дождями, в связи с чем возрастает риск гололедицы.

